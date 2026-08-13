AKOARU22XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC AKIBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC AKIBANK

Adresa pobočky

AVE.MIRA 88A - NABEREZHNYE

Kód pobočky

AKOARU22XXX

Název banky

PJSC AKIBANK

Město

NABEREZHNYE CHELNY

AKOARU22XXX

Banka PJSC AKIBANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC AKIBANK

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Pobočky PJSC AKIBANK

AKOARU22XXX

AVE.MIRA 88A - NABEREZHNYE, NABEREZHNYE CHELNY, 423827

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.