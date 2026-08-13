AJSEJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AJIAD SECURITIES

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AJIAD SECURITIES

Adresa pobočky

1, ABDOUN

Kód pobočky

AJSEJOA1XXX

Název banky

AJIAD SECURITIES

Město

AMMAN

AJSEJOA1XXX

Banka AJIAD SECURITIES není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AJIAD SECURITIES

Najděte kódy Swift různých poboček banky AJIAD SECURITIES.

Pobočky AJIAD SECURITIES

AJSEJOA1XXX

1, ABDOUN, AMMAN, 11190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.