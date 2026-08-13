AJIBJOAXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

Adresa pobočky

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK TOWER

Kód pobočky

AJIBJOAXXXX

Název banky

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

Město

AMMAN

AJIBJOAXXXX

Banka ARAB JORDAN INVESTMENT BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB JORDAN INVESTMENT BANK.

Pobočky ARAB JORDAN INVESTMENT BANK

AJIBJOAX600

AMMAN, 11118

AJIBJOAXXXX

ARAB JORDAN INVESTMENT BANK TOWER, AMMAN, 11121

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.