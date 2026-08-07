AILAIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING

Adresa pobočky

9 AL BATAWEEN - SAADOUN ST

Kód pobočky

AILAIQBAXXX

Název banky

MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING

Město

BAGHDAD

AILAIQBAXXX

Banka MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING

Najděte kódy Swift různých poboček banky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING.

Pobočky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING

AILAIQBAXXX

9 AL BATAWEEN - SAADOUN ST, BAGHDAD, 10069

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.