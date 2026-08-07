AILAIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING
Detaily kódu Swift
MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING
9 AL BATAWEEN - SAADOUN ST
AILAIQBAXXX
MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING
BAGHDAD
Banka MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING
Najděte kódy Swift různých poboček banky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING.
Pobočky MISK ISLAMIC BANK PRIVATE SHAREHOLDING
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.