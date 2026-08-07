AIBIIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT
Detaily kódu Swift
ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT
UQBA BIN NAFI SQ
AIBIIQBAXXX
ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT
BAGHDAD
Banka ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT
Najděte kódy Swift různých poboček banky ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT.
Pobočky ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.