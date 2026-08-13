AHBOJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AHLI BROKERAGE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AHLI BROKERAGE

Adresa pobočky

PRINCE ZAID BIN SHAKER, SHMESANI

Kód pobočky

AHBOJOA1XXX

Název banky

AHLI BROKERAGE

Město

AMMAN

AHBOJOA1XXX

Banka AHLI BROKERAGE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AHLI BROKERAGE

Najděte kódy Swift různých poboček banky AHLI BROKERAGE.

Pobočky AHLI BROKERAGE

AHBOJOA1XXX

PRINCE ZAID BIN SHAKER, SHMESANI, AMMAN, 11118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.