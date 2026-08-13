AGOFSOSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AGRO AFRICA BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AGRO AFRICA BANK

Adresa pobočky

BASHIR TOWER, AGRO OPS OFFICE

Kód pobočky

AGOFSOSMXXX

Název banky

AGRO AFRICA BANK

Město

MOGADISCIO

AGOFSOSMXXX

Banka AGRO AFRICA BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AGRO AFRICA BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky AGRO AFRICA BANK.

Pobočky AGRO AFRICA BANK

AGOFSOSMXXX

BASHIR TOWER, AGRO OPS OFFICE, MOGADISCIO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.