AGDBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Adresa pobočky

73/75 SULE PAGODA ROAD, PABEDAN

Kód pobočky

AGDBMMMYXXX

Název banky

ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Město

YANGON

AGDBMMMYXXX

Banka ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED.

Pobočky ASIA GREEN DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

AGDBMMMYXXX

73/75 SULE PAGODA ROAD, PABEDAN, YANGON, 11141

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.