AFRITGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF AFRICA TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF AFRICA TOGO

Adresa pobočky

AVENUE DE LA REPUBLIQUE

Kód pobočky

AFRITGTGXXX

Název banky

BANK OF AFRICA TOGO

Město

LOME

AFRITGTGXXX

Banka BANK OF AFRICA TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF AFRICA TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF AFRICA TOGO.

Pobočky BANK OF AFRICA TOGO

AFRITGTGXXX

AVENUE DE LA REPUBLIQUE, LOME

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.