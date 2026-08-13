AFRIMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF AFRICA MADAGASCAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK OF AFRICA MADAGASCAR

Adresa pobočky

IMMEUBLE FINANCIAL DISTRICT

Kód pobočky

AFRIMGMGXXX

Název banky

BANK OF AFRICA MADAGASCAR

Město

ANTANANARIVO

AFRIMGMGXXX

Banka BANK OF AFRICA MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK OF AFRICA MADAGASCAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF AFRICA MADAGASCAR.

Pobočky BANK OF AFRICA MADAGASCAR

AFRIMGMGXXX

IMMEUBLE FINANCIAL DISTRICT, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.