AFCNZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AFRICAN CENTURY LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AFRICAN CENTURY LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 0, AFRICAN CENTURY GARDENS

Kód pobočky

AFCNZWHAXXX

Název banky

AFRICAN CENTURY LIMITED

Město

HARARE

AFCNZWHAXXX

Banka AFRICAN CENTURY LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AFRICAN CENTURY LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky AFRICAN CENTURY LIMITED.

Pobočky AFRICAN CENTURY LIMITED

AFCNZWHAXXX

FLOOR 0, AFRICAN CENTURY GARDENS, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.