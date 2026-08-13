ADEMYESAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE
Detaily kódu Swift
ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE
90TH STREET
ADEMYESAXXX
ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE
ADEN
Banka ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE
Najděte kódy Swift různých poboček banky ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE.
Pobočky ADEN ISLAMIC BANK FOR MICROFINANCE
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.