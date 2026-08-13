ACRCJOA1XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION

Adresa pobočky

SALT ROAD, AL-ABDALI

Kód pobočky

ACRCJOA1XXX

Název banky

AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION

Město

AMMAN

ACRCJOA1XXX

Banka AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION

Najděte kódy Swift různých poboček banky AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION.

Pobočky AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION

ACRCJOA1XXX

SALT ROAD, AL-ABDALI, AMMAN, 19328

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.