ABTIZWH2XXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED

Adresa pobočky

FLOOR 1, HERITAGE HOUSE

Kód pobočky

ABTIZWH2XXX

Název banky

ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED

Město

HARARE

ABTIZWH2XXX

Banka ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED.

Pobočky ABC STOCKBROKERS (PRIVATE) LIMITED

ABTIZWH2XXX

FLOOR 1, HERITAGE HOUSE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.