ABCNLYLT017

Detaily kódu BIC/Swift banky AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

Adresa pobočky

Kód pobočky

ABCNLYLT017

Název banky

AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

Město

TRIPOLI

ABCNLYLT017

Banka AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

Najděte kódy Swift různých poboček banky AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT.

Pobočky AMAN BANK FOR COMMERCE AND INVESTMENT

ABCNLYLT015

AL IMAD TOWER, BENGHAZI

ABCNLYLT017

TRIPOLI

ABCNLYLTXXX

AMAN BANK BUILDING, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.