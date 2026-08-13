ABCJJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

Adresa pobočky

QUEEN NOUR STREET

Kód pobočky

ABCJJOAMXXX

Název banky

ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

Město

AMMAN

ABCJJOAMXXX

Banka ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

Najděte kódy Swift různých poboček banky ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN).

Pobočky ARAB BANKING CORPORATION (JORDAN)

ABCJJOAMXXX

QUEEN NOUR STREET, AMMAN, 11190

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.