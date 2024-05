Neuseeland-Dollar-Bankkonto vs. Wise-Konto

Wenn du NZD senden, empfangen und halten möchtest, ist eine Möglichkeit die Eröffnung eines Bankkontos in New Zealand dollars bei deiner gewöhnlichen Bank. Auf diese Weise kannst du von deinem normalen Wohnort aus Transaktionen in New Zealand dollars abwickeln, ohne eine lokale Adresse im Ausland zu benötigen.

Wise-Konten sind dazu allerdings eine gute Alternative. Bei Wise kannst du eine eigene NZD-Bankverbindung erhalten, um sicher Einzahlungen in New Zealand dollars zu empfangen. Anschließend kannst du das Geld dann umtauschen und direkt für Zahlungen in der Schweiz nutzen. Wise verwendet für den Umtausch immer den Devisenmittelkurs und berechnet keine versteckten Gebühren.

In einem Wise-Konto kannst du dein Geld in New Zealand dollars oder 40+ anderen Währungen halten, Überweisungen in bis zu 160 Länder senden und außerdem eine Wise-Karte bestellen, mit der du bequem Zahlungen und Abhebungen in New Zealand dollars tätigen kannst.

Die Anzahl der Währungen, in denen du Geld empfangen kannst, hängt von deinem Standort ab. Du kannst hier erfahren, welche Währungen du empfangen kannst.

Wise akzeptiert keine Bar- oder Scheckzahlungen. Erfahre hier mehr über die Arten von Überweisungen, die du empfangen kannst.