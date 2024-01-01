ليرة تركية إلى الدولار الأمريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the ليرة تركية إلى الدولار الأمريكي history summary. This is the ليرة تركية (TRY) إلى الدولار الأمريكي (USD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TRY and USD historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
ليرة تركية إلى الدولار الأمريكي exchange rate history
The exchange rate for ليرة تركية إلى الدولار الأمريكي is currently ٠٫٠٢٩ today, reflecting a -1.249% change since yesterday. Over the past week, the value of ليرة تركية has remained relatively stable, with a -1.576% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ليرة تركية إلى الدولار الأمريكي has fluctuated between a high of ٠٫٠٣٠ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٠٢٩ on 28-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 28-08-2024, with a -1.154% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة تركية إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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