5 بيزو فلبيني إلى ليون سيراليوني

تحويل PHP إلى SLL بسعر الصرف الحقيقي

5 php
1919.96 sll

1.00000 PHP = 383.99300 SLL

Mid-market exchange rate at 02:01
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.07389.16681.465241.646590.9635518.7271
1GBP1.1527411.23705102.7991.689251.898331.1107221.5902
1USD0.931950.808375183.10051.365551.534570.89817.453
1INR0.01121490.009727680.012033610.01643250.01846640.01080620.210023

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ليون سيراليوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SLL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى SLL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / ليون سيراليوني
1 PHP383.99300 SLL
5 PHP1919.96500 SLL
10 PHP3839.93000 SLL
20 PHP7679.86000 SLL
50 PHP19199.65000 SLL
100 PHP38399.30000 SLL
250 PHP95998.25000 SLL
500 PHP191996.50000 SLL
1000 PHP383993.00000 SLL
2000 PHP767986.00000 SLL
5000 PHP1919965.00000 SLL
10000 PHP3839930.00000 SLL
معدلات التحويل ليون سيراليوني / Philippine Peso
1 SLL0.00260 PHP
5 SLL0.01302 PHP
10 SLL0.02604 PHP
20 SLL0.05208 PHP
50 SLL0.13021 PHP
100 SLL0.26042 PHP
250 SLL0.65105 PHP
500 SLL1.30211 PHP
1000 SLL2.60422 PHP
2000 SLL5.20844 PHP
5000 SLL13.02110 PHP
10000 SLL26.04220 PHP