سجل أسعار الصرف من ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 20.6804 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.115% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة ورقة إسرائيلية جديدة مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.645% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف ورقة إسرائيلية جديدة إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 20.8582 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 20.5137 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.418%.