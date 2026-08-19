سجل أسعار الصرف من الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 0.837959 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.174% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة الدلاسي الغامبي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.029% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف الدلاسي الغامبي إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 0.842092 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.830123 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.968%.