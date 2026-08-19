سجل أسعار الصرف من لاري جورجي إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 23.6461 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.368% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة لاري جورجي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.015% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف لاري جورجي إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 23.6578 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 23.3744 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.239%.