سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى البيزو الفلبيني

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى البيزو الفلبيني حاليًا 1.05012 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.391% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.010% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى البيزو الفلبيني بين أعلى مستوى 1.0567 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.04832 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.702%.