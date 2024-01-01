Cape Verdean escudo إلى الليرة اللبنانية Historical Exchange Rates
Welcome to the Cape Verdean escudo إلى الليرة اللبنانية history summary. This is the Cape Verdean escudo (CVE) إلى الليرة اللبنانية (LBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of CVE and LBP historical data from 12-08-2019 to 12-08-2024.
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Cape Verdean escudo إلى الليرة اللبنانية exchange rate history
The exchange rate for Cape Verdean escudo إلى الليرة اللبنانية is currently ٨٨٣٫٤٢٧ today, reflecting a 0.073% change since yesterday. Over the past week, the value of Cape Verdean escudo has remained relatively stable, with a -0.243% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Cape Verdean escudo إلى الليرة اللبنانية has fluctuated between a high of ٨٨٦٫٤٣٩ on 06-08-2024 and a low of ٨٨١٫٥٥٦ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 09-08-2024, with a -0.234% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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