Cape Verdean escudo إلى الدولار الكندي exchange rate history

The exchange rate for Cape Verdean escudo إلى الدولار الكندي is currently ٠٫٠١٤ today, reflecting a 0.158% change since yesterday. Over the past week, the value of Cape Verdean escudo has remained relatively stable, with a -0.944% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of Cape Verdean escudo إلى الدولار الكندي has fluctuated between a high of ٠٫٠١٤ on 05-08-2024 and a low of ٠٫٠١٤ on 09-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 06-08-2024, with a -0.251% decrease in value.