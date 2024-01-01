萨尔瓦多科朗 至智利比索 汇率历史

今日 萨尔瓦多科朗 至智利比索 的汇率目前为 108.995，较昨日变动 0.355%。过去一周，萨尔瓦多科朗 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.580%。

过去一周，萨尔瓦多科朗 至智利比索 的汇率在 26-07-2024 的最高点 108.995 和 22-07-2024 的最低点 107.579 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.596%。