2.000 Güney Afrika randından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → CAD çevirin

2.000 zar
151,73 cad

1,000R ZAR = 0,07587C$ CAD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07590,0764
Düşük0,07450,0721
Ortalama0,07540,0747
Değişim1.78%2.75%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → CAD istatistikleri

ZAR → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0759, en düşük 0,0745 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0754 oldu. ZAR → CAD kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

ZAR → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0764, en düşük 0,0721 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0747 oldu. ZAR → CAD kurundaki değişiklik 2.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Kanada Doları
1 ZAR0,07587 CAD
5 ZAR0,37934 CAD
10 ZAR0,75867 CAD
20 ZAR1,51734 CAD
50 ZAR3,79335 CAD
100 ZAR7,58670 CAD
250 ZAR18,96675 CAD
500 ZAR37,93350 CAD
1000 ZAR75,86700 CAD
2000 ZAR151,73400 CAD
5000 ZAR379,33500 CAD
10000 ZAR758,67000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Güney Afrika Randı
1 CAD13,18100 ZAR
5 CAD65,90500 ZAR
10 CAD131,81000 ZAR
20 CAD263,62000 ZAR
50 CAD659,05000 ZAR
100 CAD1.318,10000 ZAR
250 CAD3.295,25000 ZAR
500 CAD6.590,50000 ZAR
1000 CAD13.181,00000 ZAR
2000 CAD26.362,00000 ZAR
5000 CAD65.905,00000 ZAR
10000 CAD131.810,00000 ZAR