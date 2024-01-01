Güney Afrika randından Arjantin pesosuna
Reel döviz kuru ile ZAR → ARS çevirin
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|1 ZAR → ARS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|51,1984
|51,1984
|Düşük
|50,0255
|47,3764
|Ortalama
|50,7296
|49,4038
|Değişim
|2.03%
|7.72%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 ZAR → ARS istatistikleri
ZAR → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51,1984, en düşük 50,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,7296 oldu. ZAR → ARS kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.
ZAR → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,1984, en düşük 47,3764 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,4038 oldu. ZAR → ARS kurundaki değişiklik 7.72 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Güney Afrika randından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Arjantin Pesosu
|1 ZAR
|51,04020 ARS
|5 ZAR
|255,20100 ARS
|10 ZAR
|510,40200 ARS
|20 ZAR
|1.020,80400 ARS
|50 ZAR
|2.552,01000 ARS
|100 ZAR
|5.104,02000 ARS
|250 ZAR
|12.760,05000 ARS
|500 ZAR
|25.520,10000 ARS
|1000 ZAR
|51.040,20000 ARS
|2000 ZAR
|102.080,40000 ARS
|5000 ZAR
|255.201,00000 ARS
|10000 ZAR
|510.402,00000 ARS