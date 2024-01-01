Güney Afrika randından Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → ARS çevirin

1.000 zar
51.040,20 ars

1,000R ZAR = 51,04$ ARS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → ARS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek51,198451,1984
Düşük50,025547,3764
Ortalama50,729649,4038
Değişim2.03%7.72%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → ARS istatistikleri

ZAR → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51,1984, en düşük 50,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,7296 oldu. ZAR → ARS kurundaki değişiklik 2.03 değerindeydi.

ZAR → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,1984, en düşük 47,3764 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,4038 oldu. ZAR → ARS kurundaki değişiklik 7.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Arjantin Pesosu
1 ZAR51,04020 ARS
5 ZAR255,20100 ARS
10 ZAR510,40200 ARS
20 ZAR1.020,80400 ARS
50 ZAR2.552,01000 ARS
100 ZAR5.104,02000 ARS
250 ZAR12.760,05000 ARS
500 ZAR25.520,10000 ARS
1000 ZAR51.040,20000 ARS
2000 ZAR102.080,40000 ARS
5000 ZAR255.201,00000 ARS
10000 ZAR510.402,00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Güney Afrika Randı
1 ARS0,01959 ZAR
5 ARS0,09796 ZAR
10 ARS0,19592 ZAR
20 ARS0,39185 ZAR
50 ARS0,97962 ZAR
100 ARS1,95924 ZAR
250 ARS4,89810 ZAR
500 ARS9,79620 ZAR
1000 ARS19,59240 ZAR
2000 ARS39,18480 ZAR
5000 ARS97,96200 ZAR
10000 ARS195,92400 ZAR