Doğu Karayip dolarından Danimarka kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Doğu Karayip dolarından Danimarka kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Doğu Karayip dolarından (XCD) Danimarka kronuna (DKK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, XCD - DKK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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XCD → DKK çevrim grafiği
1 XCD = 2,61153 DKK
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Doğu Karayip doları → Danimarka kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Doğu Karayip doları Danimarka kronuna döviz kuru şu anda 2,612, dünden bu yana %-0.333 değerinde değişti. Doğu Karayip doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.537 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Doğu Karayip doları Danimarka kronuna döviz kuru en yüksek değeri 2,628 (14-11-2024) ile en düşük değeri 2,597 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.460 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Doğu Karayip dolarından Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XCD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XCD → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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