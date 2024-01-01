VND - HKD Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

Hong Kong doları

Hong Kong doları

Hong Kong doları, Hong Kong'un resmi para birimidir. Dünyada en çok işlem gören 13. para birimidir. Para birimi kodu HKD olup simgesi $ veya ABD dolarından ayırt edilebilmesi için HK$ şeklindedir. Hong Kong doları, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. HK$ dönüşüm katsayısı dört basamağa sahiptir ve itibari bir...



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