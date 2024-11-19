Özbekistan somundan Falkland Adaları pounduna Geçmiş Döviz Kurları
Özbekistan somundan Falkland Adaları pounduna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Özbekistan somundan (UZS) Falkland Adaları pounduna (FKP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, UZS - FKP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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UZS → FKP çevrim grafiği
1 UZS = 0,00006 FKP
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Özbekistan somu → Falkland Adaları poundu döviz kuru geçmişi
Bugünün Özbekistan somu Falkland Adaları pounduna döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %-0.348 değerinde değişti. Özbekistan somu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.458 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Özbekistan somu Falkland Adaları pounduna döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,000 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.338 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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