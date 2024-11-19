Özbekistan somundan Bermuda dolarına Geçmiş Döviz Kurları

Özbekistan somundan Bermuda dolarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Özbekistan somundan (UZS) Bermuda dolarına (BMD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, UZS - BMD için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1,000so'm UZS = 0,00007800$ BMD

19 Kas 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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UZS → BMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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BMD

Özbekistan somu → Bermuda doları döviz kuru geçmişi

Bugünün Özbekistan somu Bermuda dolarına döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %-0.119 değerinde değişti. Özbekistan somu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.104 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Özbekistan somu Bermuda dolarına döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,000 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.120 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.

19 Kasım 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8361,05989,3781,4851,630,93621,413
1 GBP1,19611,267106,9081,7771,951,11925,613
1 USD0,9440,789184,4021,4031,5390,88320,221
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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