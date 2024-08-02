Seyşeller rupisinden Kamboçya rieline Geçmiş Döviz Kurları
Seyşeller rupisinden Kamboçya rieline geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Seyşeller rupisinden (SCR) Kamboçya rieline (KHR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SCR - KHR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Seyşeller rupisi → Kamboçya rieli döviz kuru geçmişi
Bugünün Seyşeller rupisi Kamboçya rieline döviz kuru şu anda 288,094, dünden bu yana %-4.362 değerinde değişti. Seyşeller rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-2.334 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Seyşeller rupisi Kamboçya rieline döviz kuru en yüksek değeri 313,678 (30-07-2024) ile en düşük değeri 278,870 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %4.893 artış ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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