Solomon Adaları dolarından Kırgızistan somuna Geçmiş Döviz Kurları

Solomon Adaları dolarından Kırgızistan somuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Solomon Adaları dolarından (SBD) Kırgızistan somuna (KGS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SBD - KGS için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 sbd
10.105,80 kgs

1,000SI$ SBD = 10,11Лв KGS

2 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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SBD → KGS çevrim grafiği

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Solomon Adaları doları → Kırgızistan somu döviz kuru geçmişi

Bugünün Solomon Adaları doları Kırgızistan somuna döviz kuru şu anda 10,106, dünden bu yana %0.747 değerinde değişti. Solomon Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.680 düşüşle görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Solomon Adaları doları Kırgızistan somuna döviz kuru en yüksek değeri 10,245 (26-07-2024) ile en düşük değeri 10,009 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.369 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

2 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08390,731,5041,6630,94320,534
1 GBP1,17611,274106,7391,7691,9561,1124,157
1 USD0,9230,785183,7531,3881,5350,87118,955
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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