Solomon Adaları dolarından Dominik pesosuna Geçmiş Döviz Kurları
Solomon Adaları dolarından Dominik pesosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Solomon Adaları dolarından (SBD) Dominik pesosuna (DOP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SBD - DOP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Solomon Adaları doları → Dominik pesosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Solomon Adaları doları Dominik pesosuna döviz kuru şu anda 7,133, dünden bu yana %0.989 değerinde değişti. Solomon Adaları doları değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.193 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Solomon Adaları doları Dominik pesosuna döviz kuru en yüksek değeri 7,194 (26-07-2024) ile en düşük değeri 7,048 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.369 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Solomon Adaları dolarından Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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