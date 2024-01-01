Arabistan riyalinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile SAR → BOB çevirin

1.000 sar
1.842,49 bob

1.00000 SAR = 1.84249 BOB

19:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548051.07789.3891.450881.651080.94728518.3673
1 GBP1.1698611.25995104.5731.697341.931551.1081921.4873
1 USD0.92850.793682182.99811.347151.533040.8795517.0541
1 INR0.01118710.009562660.012048510.01623110.01847070.01059720.205476

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bolivya Bolivyanosu
1 SAR1.84249 BOB
5 SAR9.21245 BOB
10 SAR18.42490 BOB
20 SAR36.84980 BOB
50 SAR92.12450 BOB
100 SAR184.24900 BOB
250 SAR460.62250 BOB
500 SAR921.24500 BOB
1000 SAR1842.49000 BOB
2000 SAR3684.98000 BOB
5000 SAR9212.45000 BOB
10000 SAR18424.90000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Arabistan Riyali
1 BOB0.54274 SAR
5 BOB2.71371 SAR
10 BOB5.42742 SAR
20 BOB10.85484 SAR
50 BOB27.13710 SAR
100 BOB54.27420 SAR
250 BOB135.68550 SAR
500 BOB271.37100 SAR
1000 BOB542.74200 SAR
2000 BOB1085.48400 SAR
5000 BOB2713.71000 SAR
10000 BOB5427.42000 SAR