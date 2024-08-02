Ruanda frangından Laos kipine Geçmiş Döviz Kurları
Ruanda frangından Laos kipine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Ruanda frangından (RWF) Laos kipine (LAK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RWF - LAK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Ruanda frangı → Laos kipi döviz kuru geçmişi
Bugünün Ruanda frangı Laos kipine döviz kuru şu anda 16,845, dünden bu yana %0.136 değerinde değişti. Ruanda frangı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.016 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Ruanda frangı Laos kipine döviz kuru en yüksek değeri 16,879 (29-07-2024) ile en düşük değeri 16,745 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.461 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ruanda frangından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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