Sırp dinarından Nikaragua kordobasına Geçmiş Döviz Kurları
Sırp dinarından Nikaragua kordobasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sırp dinarından (RSD) Nikaragua kordobasına (NIO) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RSD - NIO için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Sırp dinarı → Nikaragua kordobası döviz kuru geçmişi
Bugünün Sırp dinarı Nikaragua kordobasına döviz kuru şu anda 0,340, dünden bu yana %-0.319 değerinde değişti. Sırp dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.235 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sırp dinarı Nikaragua kordobasına döviz kuru en yüksek değeri 0,342 (26-07-2024) ile en düşük değeri 0,339 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.437 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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