Romanya leyinden Özbekistan somuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Özbekistan somuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Özbekistan somuna (UZS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - UZS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Rumen leyi → Özbekistan somu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Özbekistan somuna döviz kuru şu anda 2.724,500, dünden bu yana %-0.211 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.169 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Özbekistan somuna döviz kuru en yüksek değeri 2.759,560 (26-07-2024) ile en düşük değeri 2.720,240 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.250 düşüş ile 30-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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