Romanya leyinden Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
RON → CRC çevrim grafiği
1 RON = 108,32100 CRC
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Rumen leyi → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 108,314, dünden bu yana %0.494 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.213 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 109,720 (12-11-2024) ile en düşük değeri 107,644 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.469 düşüş ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Romanya leyinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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