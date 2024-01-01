bin Polonya zlotisinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile PLN → TOP çevirin

1,000zł PLN = 0,5723T$ TOP

15:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → TOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TOP
1 PLN → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59180,6132
Düşük0,57030,5703
Ortalama0,57950,5920
Değişim-2.04%-6.59%
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1 PLN → TOP istatistikleri

PLN → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5918, en düşük 0,5703 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5795 oldu. PLN → TOP kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

PLN → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6132, en düşük 0,5703 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5920 oldu. PLN → TOP kurundaki değişiklik -6.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4050,8861.395,5811,0623,949
1 EUR1,05610,83789,1610,9361.474,2211,68325,299
1 GBP1,2631,1951106,5831,1191.762,2713,96630,242
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5340,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Tonga Pa'angası
1 PLN0,57231 TOP
5 PLN2,86156 TOP
10 PLN5,72312 TOP
20 PLN11,44624 TOP
50 PLN28,61560 TOP
100 PLN57,23120 TOP
250 PLN143,07800 TOP
500 PLN286,15600 TOP
1000 PLN572,31200 TOP
2000 PLN1.144,62400 TOP
5000 PLN2.861,56000 TOP
10000 PLN5.723,12000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Polonya Zlotisi
1 TOP1,74730 PLN
5 TOP8,73650 PLN
10 TOP17,47300 PLN
20 TOP34,94600 PLN
50 TOP87,36500 PLN
100 TOP174,73000 PLN
250 TOP436,82500 PLN
500 TOP873,65000 PLN
1000 TOP1.747,30000 PLN
2000 TOP3.494,60000 PLN
5000 TOP8.736,50000 PLN
10000 TOP17.473,00000 PLN