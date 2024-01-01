250 Polonya zlotisinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile PLN → LSL çevirin

1,000zł PLN = 4,419L LSL

14:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → LSL çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

LSL
1 PLN → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,45274,6746
Düşük4,33154,3315
Ortalama4,39774,4975
Değişim-0.55%-4.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → LSL istatistikleri

PLN → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4527, en düşük 4,3315 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3977 oldu. PLN → LSL kurundaki değişiklik -0.55 değerindeydi.

PLN → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6746, en düşük 4,3315 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4975 oldu. PLN → LSL kurundaki değişiklik -4.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4180,8861.394,6311,08223,938
1 EUR1,05610,83789,1740,9361.473,2211,70725,288
1 GBP1,2621,1951106,5391,1181.760,0913,98630,21
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Lesotho Lotisi
1 PLN4,41944 LSL
5 PLN22,09720 LSL
10 PLN44,19440 LSL
20 PLN88,38880 LSL
50 PLN220,97200 LSL
100 PLN441,94400 LSL
250 PLN1.104,86000 LSL
500 PLN2.209,72000 LSL
1000 PLN4.419,44000 LSL
2000 PLN8.838,88000 LSL
5000 PLN22.097,20000 LSL
10000 PLN44.194,40000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Polonya Zlotisi
1 LSL0,22627 PLN
5 LSL1,13137 PLN
10 LSL2,26273 PLN
20 LSL4,52546 PLN
50 LSL11,31365 PLN
100 LSL22,62730 PLN
250 LSL56,56825 PLN
500 LSL113,13650 PLN
1000 LSL226,27300 PLN
2000 LSL452,54600 PLN
5000 LSL1.131,36500 PLN
10000 LSL2.262,73000 PLN