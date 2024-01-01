50 Lesotho lotisinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile LSL → PLN çevirin

50 lsl
10,94 pln

1,000L LSL = 0,2188zł PLN

11:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21880,2251
Düşük0,21410,2074
Ortalama0,21640,2166
Değişim1.48%0.78%
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1 LSL → PLN istatistikleri

LSL → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2188, en düşük 0,2141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2164 oldu. LSL → PLN kurundaki değişiklik 1.48 değerindeydi.

LSL → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2251, en düşük 0,2074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2166 oldu. LSL → PLN kurundaki değişiklik 0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3531,4921,6510,94719,985
1 GBP1,18411,278107,0081,7661,9551,12123,669
1 USD0,9270,783183,7341,3821,530,87718,521
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Polonya Zlotisi
1 LSL0,21880 PLN
5 LSL1,09402 PLN
10 LSL2,18804 PLN
20 LSL4,37608 PLN
50 LSL10,94020 PLN
100 LSL21,88040 PLN
250 LSL54,70100 PLN
500 LSL109,40200 PLN
1000 LSL218,80400 PLN
2000 LSL437,60800 PLN
5000 LSL1.094,02000 PLN
10000 LSL2.188,04000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Lesotho Lotisi
1 PLN4,57029 LSL
5 PLN22,85145 LSL
10 PLN45,70290 LSL
20 PLN91,40580 LSL
50 PLN228,51450 LSL
100 PLN457,02900 LSL
250 PLN1.142,57250 LSL
500 PLN2.285,14500 LSL
1000 PLN4.570,29000 LSL
2000 PLN9.140,58000 LSL
5000 PLN22.851,45000 LSL
10000 PLN45.702,90000 LSL