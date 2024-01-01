10 Polonya zlotisinden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile PLN → DOP çevirin

1,000zł PLN = 14,70$ DOP

13:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → DOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DOP
1 PLN → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,192515,8217
Düşük14,648814,6488
Ortalama14,923515,2994
Değişim-3.13%-5.38%
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1 PLN → DOP istatistikleri

PLN → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,1925, en düşük 14,6488 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,9235 oldu. PLN → DOP kurundaki değişiklik -3.13 değerindeydi.

PLN → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,8217, en düşük 14,6488 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,2994 oldu. PLN → DOP kurundaki değişiklik -5.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - DOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4280,8881.396,8611,10723,977
1 EUR1,05510,83689,0670,9371.473,6211,71725,294
1 GBP1,2621,1971106,5861,1211.763,4714,02230,269
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5450,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Dominik Pesosu
1 PLN14,70410 DOP
5 PLN73,52050 DOP
10 PLN147,04100 DOP
20 PLN294,08200 DOP
50 PLN735,20500 DOP
100 PLN1.470,41000 DOP
250 PLN3.676,02500 DOP
500 PLN7.352,05000 DOP
1000 PLN14.704,10000 DOP
2000 PLN29.408,20000 DOP
5000 PLN73.520,50000 DOP
10000 PLN147.041,00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Polonya Zlotisi
1 DOP0,06801 PLN
5 DOP0,34004 PLN
10 DOP0,68008 PLN
20 DOP1,36016 PLN
50 DOP3,40041 PLN
100 DOP6,80082 PLN
250 DOP17,00205 PLN
500 DOP34,00410 PLN
1000 DOP68,00820 PLN
2000 DOP136,01640 PLN
5000 DOP340,04100 PLN
10000 DOP680,08200 PLN