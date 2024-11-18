5 Polonya zlotisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → CAD çevirin

1,000zł PLN = 0,3435C$ CAD

12:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 PLN → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34840,3548
Düşük0,34020,3402
Ortalama0,34510,3488
Değişim-1.40%-3.05%
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1 PLN → CAD istatistikleri

PLN → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3484, en düşük 0,3402 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3451 oldu. PLN → CAD kurundaki değişiklik -1.40 değerindeydi.

PLN → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3548, en düşük 0,3402 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3488 oldu. PLN → CAD kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4220,8881.397,6211,10323,961
1 EUR1,05510,83589,0440,9361.474,1411,71125,274
1 GBP1,2631,1971106,621,1211.765,1214,02330,262
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5550,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kanada Doları
1 PLN0,34351 CAD
5 PLN1,71756 CAD
10 PLN3,43512 CAD
20 PLN6,87024 CAD
50 PLN17,17560 CAD
100 PLN34,35120 CAD
250 PLN85,87800 CAD
500 PLN171,75600 CAD
1000 PLN343,51200 CAD
2000 PLN687,02400 CAD
5000 PLN1.717,56000 CAD
10000 PLN3.435,12000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Polonya Zlotisi
1 CAD2,91110 PLN
5 CAD14,55550 PLN
10 CAD29,11100 PLN
20 CAD58,22200 PLN
50 CAD145,55500 PLN
100 CAD291,11000 PLN
250 CAD727,77500 PLN
500 CAD1.455,55000 PLN
1000 CAD2.911,10000 PLN
2000 CAD5.822,20000 PLN
5000 CAD14.555,50000 PLN
10000 CAD29.111,00000 PLN