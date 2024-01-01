10 Polonya zlotisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile PLN → BOB çevirin

1,000zł PLN = 1,689Bs BOB

12:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 PLN → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,74831,8215
Düşük1,68181,6818
Ortalama1,71561,7617
Değişim-3.40%-6.25%
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1 PLN → BOB istatistikleri

PLN → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7483, en düşük 1,6818 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7156 oldu. PLN → BOB kurundaki değişiklik -3.40 değerindeydi.

PLN → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8215, en düşük 1,6818 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7617 oldu. PLN → BOB kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4180,8881.397,1211,10623,971
1 EUR1,05410,83589,0060,9361.473,0511,7125,274
1 GBP1,2621,1971106,5731,1211.763,7914,02130,262
1 INR0,0120,0110,00910,01116,550,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bolivya Bolivyanosu
1 PLN1,68860 BOB
5 PLN8,44300 BOB
10 PLN16,88600 BOB
20 PLN33,77200 BOB
50 PLN84,43000 BOB
100 PLN168,86000 BOB
250 PLN422,15000 BOB
500 PLN844,30000 BOB
1000 PLN1.688,60000 BOB
2000 PLN3.377,20000 BOB
5000 PLN8.443,00000 BOB
10000 PLN16.886,00000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Polonya Zlotisi
1 BOB0,59221 PLN
5 BOB2,96104 PLN
10 BOB5,92207 PLN
20 BOB11,84414 PLN
50 BOB29,61035 PLN
100 BOB59,22070 PLN
250 BOB148,05175 PLN
500 BOB296,10350 PLN
1000 BOB592,20700 PLN
2000 BOB1.184,41400 PLN
5000 BOB2.961,03500 PLN
10000 BOB5.922,07000 PLN