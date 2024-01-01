10 bin Polonya zlotisinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile PLN → BOB çevirin

1,000zł PLN = 1,689Bs BOB

12:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 PLN → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,74831,8215
Düşük1,68181,6818
Ortalama1,71551,7617
Değişim-3.41%-6.25%
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1 PLN → BOB istatistikleri

PLN → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7483, en düşük 1,6818 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7155 oldu. PLN → BOB kurundaki değişiklik -3.41 değerindeydi.

PLN → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8215, en düşük 1,6818 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7617 oldu. PLN → BOB kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4190,8881.397,211,10723,969
1 EUR1,05410,83589,0160,9361.473,2811,71125,274
1 GBP1,2621,1971106,5751,1211.763,914,02230,26
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5510,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bolivya Bolivyanosu
1 PLN1,68864 BOB
5 PLN8,44320 BOB
10 PLN16,88640 BOB
20 PLN33,77280 BOB
50 PLN84,43200 BOB
100 PLN168,86400 BOB
250 PLN422,16000 BOB
500 PLN844,32000 BOB
1000 PLN1.688,64000 BOB
2000 PLN3.377,28000 BOB
5000 PLN8.443,20000 BOB
10000 PLN16.886,40000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Polonya Zlotisi
1 BOB0,59219 PLN
5 BOB2,96096 PLN
10 BOB5,92192 PLN
20 BOB11,84384 PLN
50 BOB29,60960 PLN
100 BOB59,21920 PLN
250 BOB148,04800 PLN
500 BOB296,09600 PLN
1000 BOB592,19200 PLN
2000 BOB1.184,38400 PLN
5000 BOB2.960,96000 PLN
10000 BOB5.921,92000 PLN