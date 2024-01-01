PKR - THB Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Tayland bahtı

Tayland bahtı

Tayland bahtı, Tayland'ın para birimidir. Para birimi kodu THB olup simgesi ฿ şeklindedir. Baht dünyanın en çok kullanılan 10. para birimidir ve güneydoğu Asya'daki en güçlü paralardan biridir. Tayland bahtının dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak nitelendirilir.



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