PKR - NOK Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Norveç kronu

Norveç kronu

Norveç kronu, Norveç'in ve bağımsız bölgelerinin özel para birimidir. Norveç kronu dünyanın en çok işlem gören 20. para birimidir. En çok euro için işlem görmektedir. Kron itibari bir para birimi olarak kabul edilir.



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