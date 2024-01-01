PKR - GEL Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Gürcistan larisi

Gürcistan larisi

Gürcü larisi, Gürcistan ülkesinin resmi para birimidir. Yaygın olarak ABD dolarına çevrilir. Gürcistan larisinin para birimi kodu GEL olup simgesi ₾ şeklindedir. Bu simge, 2014 Temmuz'da Gürcistan Ulusal Bankası (NBG)'nın yöneticisi tarafından tanıtılmıştır. Tasarım olarak sağ alt kadranı açık üç çeyrekli bir dairedir. Tepesinde iki dikey paralel çizgi vardır ve...



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